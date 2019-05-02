Geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman Dilber Ay, son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçının eşi İbrahim Karakaş, büyük acının ardından konuştu. Karakaş, “ Kendisini stresten yedi bitirdi“ dedi.

Ölüm haberiyle tüm Türkiye'yi yasa boğan sanatçı Dilber Ay, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Dilber Ay'ın eşi yaşadığı büyük acının ardından ilk kez konuştu. Karakaş, “Anamı, babamı, kardeşimi, yarimi yitirdim....



































