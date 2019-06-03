DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: TÜRKİYE’NİN YENEMEYECEĞİ TAKIM YOKTUR
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Türk Milli Takımı'nın yenemeyeceği takım yoktur, Fransa dahil.“ dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Özbekistan milli maçı yayını için Alanya'da bulunan TRT Spor'a konuk oldu.
Kaynak: haberinburada. ....
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