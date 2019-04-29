Trafik kazasında hayatını kaybeden Alanyasporlu Josef Sural için cenaze töreni düzenlendi. Törende konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Josef'in ailesi artık bizim ailemizdir. Biz Josef Sural'ı çok sevdik. Onlar da Alanya'yı çok sevmişlerdi.“ dedi.