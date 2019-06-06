DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: ŞEKER BAYRAMI DİYE BİR BAYRAM YOK
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “şeker bayramı“ kullanımının yanlış olduğunu savunarak “Şeker bayramı diye bir bayram yok, bu Ramazan Bayramı'dır....
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