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Diyanet-Sen Başkanı: Kuran eğitimine karşı çıkmak, eski Türkiye’de kalmıştır

DİYANET-SEN BAŞKANI: KURAN EĞİTİMİNE KARŞI ÇIKMAK, ESKİ TÜRKİYE’DE KALMIŞTIR

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, “Kur'an eğitimine karşı çıkmak 28 Şubat STK'cılığının köhnemiş hezeyanıdır“ diye konuştu.

Tarih : 12 Haziran 2019, 20:50
Puan Ver : Diyanet-Sen Başkanı: Kuran Eğitimine Karşı Çıkmak, Eski Türkiye’De Kalmıştır(10/10)6

Eğitim-İş Sendikasının, Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği ve bir protokol çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen 4-6 yaş grubu çocuklar için Kur'an Kursu eğitim programının yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay'a dava açmasına tepki gösteren Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, “Bunu da laik, bilimsel, demokratik ve kamusal eğitim mücadelesi olarak pazarlamaya çalışıyorlar. Mezkur sendika taşıdığı 28 Şubat artığı zihniyetle gerçekleri saptırmakta, hakikati çarpıtmakta, kamuoyunu yanıltmaktadır“ dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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