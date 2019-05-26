DİYARBAKIR’DA NESLİ TÜKENMEKTE OLAN BOYNUZLU BAYKUŞ GÖRÜLDÜ
Nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuş, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Ortaşar köyünde görüldü.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Ortaşar köyünde, nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuş görüldü.
Kaynak: haberinburada. ....
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