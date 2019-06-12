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Doğu Anadolu’Nun Tuz İhtiyacı 450 Yıllık Bu Ocaktan Sağlanıyor
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Doğu Anadolu’nun tuz ihtiyacı 450 yıllık bu ocaktan sağlanıyor

DOĞU ANADOLU’NUN TUZ İHTİYACI 450 YILLIK BU OCAKTAN SAĞLANIYOR

Erzincan'da bulunan 450 yıllık tuz ocağında kurulan seralarda üretilen tuzlar, Doğu Anadolu Bölgesi'nin ihtiyacını karşılıyor.

Tarih : 12 Haziran 2019, 12:10
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Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Kömür köyünde 450 yıllık olan tuz ocağında üretim kurulan seralarda yapılıyor. Dev seralarda bekletilen tuzlu sudan daha hızlı ve fazla verim alınması hedefleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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