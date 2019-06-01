Dolmabahçe Sarayı'nda Osmanlı padişahları 1. Mahmut ve 2. Mahmut'un eşleri ve 11 aylık bir bebeğin de bulunduğu türbe ilk kez görüntülendi.

Dolmabahçe Sarayı bahçesinde Mabeyn bölümü ile Camlı Köşk'ü birbirine bağlayan uzun koridorun altında bulunan daha önce hiçbir ziyaretçinin görmediği bir türbe yer alıyor. Dolmabahçe Sarayı'nın yapılmadan önce aynı alanda bulunan eski Beşiktaş Sarayı'ndan kalma bu türbelerin içindeki dört sandukalardan ikisi 1. Mahmut'un eşleri Raziye ve Ramiye kadınefendilere, diğer ikisi ise 2....



































