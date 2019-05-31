Antalya'da, çiftçinin kilosunu 2 liraya mal ettiği domates, halde 1 liradan satılıyor. Üreticiler, zor durumda olduklarını belirtip, acil olarak önlem alınmasını istedi.

Antalya'da kışın yüksek fiyattan satılan domatesin, bugünlerde kilosu 1 liraya kadar gerilemesine rağmen alıcısı çıkmıyor. Ağır kış şartları ve havanın güneşsiz geçtiği dönemde hallerde kilosu 6 liraya kadar yükselen domates, büyükşehirlerde 10 liradan satılınca İstanbul ve Ankara'da tanzim satış çadırları kuruldu. Ancak havanın ısınmasıyla domatesin fiyatında düşüş oldu....



































