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DÖRT KİŞİLİK BİR AİLENİN AÇLIK SINIRI MAYIS’TA 2 BİN 124 LİRAYA YÜKSELDİ


Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı Mayıs’ta 2 Bin 124 Liraya Yükseldi
Tarih : 27 Mayıs 2019, 14:00
Puan Ver : Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı Mayıs’Ta 2 Bin 124 Liraya Yükseldi(7/10)3

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), otuz iki yıldan bu yana aralıksız olarak her ay düzenli olarak yaptığı ve çalışanların geçim şartlarını ortaya koyduğu “açlık ve yoksulluk sınırı“ araştırmasının Mayıs ayı sonuçlarını açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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