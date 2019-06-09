DÖRT KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ TEKSTİL FABRİKASI YANGININDA GÖZALTINA ALINAN FABRİKA SAHİBİ TUTUKLANDI
Kocaeli'de 4 işçinin hayatını kaybettiği tekstil fabrikası yangını sonrası gözaltına alınan fabrika sahibi ve fabrikadaki diğer firma yetkilisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 4 kişinin öldüğü tekstil fabrikası yangını sonrası gözaltına alınan 4 kişiden fabrika sahibi ve fabrikadaki diğer firma sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yabancı uyruklu işçilerin temin edilmesini sağlayan Mahmoud A. ve Fırat A....
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