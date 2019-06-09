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Dört kişinin öldüğü tekstil fabrikası yangınında gözaltına alınan fabrika sahibi tutuklandı

DÖRT KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ TEKSTİL FABRİKASI YANGININDA GÖZALTINA ALINAN FABRİKA SAHİBİ TUTUKLANDI

Kocaeli'de 4 işçinin hayatını kaybettiği tekstil fabrikası yangını sonrası gözaltına alınan fabrika sahibi ve fabrikadaki diğer firma yetkilisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tarih : 09 Haziran 2019, 09:30
Puan Ver : Dört Kişinin Öldüğü Tekstil Fabrikası Yangınında Gözaltına Alınan Fabrika Sahibi Tutuklandı(5/10)1

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 4 kişinin öldüğü tekstil fabrikası yangını sonrası gözaltına alınan 4 kişiden fabrika sahibi ve fabrikadaki diğer firma sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yabancı uyruklu işçilerin temin edilmesini sağlayan Mahmoud A. ve Fırat A....

















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