Son Dakika! Aöf Sonuçları Açıklandı
Galatasaraylı Nigel Hayes, Zalgiris Kaunas’A Gitti
Son Dakika! Hastanede Klima Ünitesi Patladı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Köpek Kuduz Çıktı, Köy 6 Ay Boyunca Karantinaya Alındı
Dorukhan Ve Hakan Çalhanoğlu İçin Çılgın Takas Planı!
Ekrem İmamoğlu 23 Haziran’A Kadar Hiçbir Polemiğe Girmeyecek
Beın Sports’Tan, ’Türkiye’Den Çekilecek’ İddialarına Yanıt
Arda Turan’In Galatasaray’A Transferini Duyurdular
Dededen Kalma Tarla Yüzünden 17 Yaşındaki Oğlunu Öldürdü
Abd`de Bütçe Mayıs Ayında Tarihin En Yüksek Açığını Verdi
Ambulans İle Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
Son Dakika! Kredi Kartlarının Asgari Ödemeleriyle İlgili Değişiklik Resmi Gazete’De Yayımlandı
Darp Edilen Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, Cumhurbaşkanı’Na Hakaretten Hapse Giriyor
Meteoroloji’Den Kritik Uyarı Geldi: 32 İlde Sağanak Yağış Etkili Olacak
2 Araştırma Şirketi, Yaptığı İstanbul Anketinin Sonucu Açıkladı! İşte Aradaki Fark
Burcu Çetinkaya Sosyal Medya Hesabından Boşanma Yorumlarına İsyan Etti!
Chp Milletvekili Deniz Baykal’Dan Çarpıcı Açıklama: İmamoğlu Bir Projedir
Neslihan Atagül, ’Hamile Misiniz?’ Sorusuna Verdiği Cevapla Şaşırttı
Sumudica, Gazişehir Gaziantep’İ Açıkladı
Ak Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Kürt Vatandaşlarımızdan Bu Seçim Daha Fazla Oy Gelecek

Dorukhan ve Hakan Çalhanoğlu için çılgın takas planı!

DORUKHAN VE HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN ÇILGIN TAKAS PLANI!

Dorukhan Toköz'ü kadrosunda görmek isteyen Milan'ın, Hakan Çalhanoğlu ve üstüne de para vererek Beşiktaş'ın kapısını çalacağı öne sürüldü.

Tarih : 13 Haziran 2019, 11:10
Puan Ver : Dorukhan Ve Hakan Çalhanoğlu İçin Çılgın Takas Planı!(5/10)1

Beşiktaş'ın genç orta sahası Dorukhan Toköz, İtalyan devi Milan'ın radarında. Çizme'den gelen iddialara göre; Dorukhan'la ciddi olarak ilgilenen Milan'ın, Hakan Çalhanoğlu ve artı para teklif edeceği iddiası oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: Dorukhan  Ve  Hakan  Çalhanoğlu  İçin  Çılgın  Takas  Planı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER