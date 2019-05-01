DSP Gaziantep İl teşkilatı açılışında makas yerine maket bıçağı kullanılması önerilirken, kurdele yerine partili bir kadına ait şal kullanıldı.

Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Gaziantep İl teşkilatının açılışı komik olaylara sahne oldu. Makas ve kurdele bulunmayan açılışta makas yerine maket bıçağı önerilirken, kurdele yerine ise partili bir kadına ait şal kesildi.

Kaynak: haberinburada....