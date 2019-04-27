Duayen televizyon programcısı, yorumcusu ve haber sunucusu Reha Muhtar, ekranlara verdiği 10 yıl aradan sonra YouTube kanalı ile sevenleriyle buluşacağının müjdesini verdi.

Ünlü sunucu Reha Muhtar, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla 6 Mayıs'ta 'Reha Muhtar TV' ile döneceğinin müjdesini verdi.

MANİDAR TARİH SEÇİMİ

Paylaşımına “6 Mayıs. Deniz Gezmiş ve arkadaşları idam ediliyor....



































