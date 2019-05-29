Beşiktaş, Adem Ljajic’İ Kap’A Bildirdi!
Düğün Sabahı Eşini Öldüren Kocanın Akıl Sağlığı Yerinde Çıktı
’Kafa Keseceğim’ Diyen Suriyeli Hakkında Karar Çıktı
Maçoğlu, Mhp’Nin Açıklamasına Tepki Gösterdi: Bahçeli, Dersim’E Kinini Gösterdi
Mehmet Topal Olayı İçin Şok İddia: Bir Futbolcu Taraftara Para Verdi
Son Dakika! Avukatın Etek Boyuna Tepki Gösteren Hakim Görevden Uzaklaştırıldı
Beşiktaş’In Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu!
Beşiktaş Taraftarından Karius’Un Sevgilisini Çıldırtan Hareket!
Sıcaklığın 47 Dereceye Ulaştığı Adana’Da Gençler Serinlemek İçin Seyhan Nehri’Ne Atladı
Beşiktaş, Abdullah Avcı Transferinde Mutlu Sona Yakın
Avukatın Etek Boyuna Karışan Hakim Gelen Tepki Sonrası Sakalını Kesti
Burhan Kuzu’Dan Athena Gökhan’A: Seni Severim Ama Anlamadığın Konulara Pek Girme!
Edin Dzeko, Inter İle Anlaşma Sağladı!
Son Dakika! Pedofili İçeren İfadelerin Bulunduğu Kitabın Yazarı Ve Yayıncısı Serbest Bırakıldı
19 Yaşındaki Gencin Feci Sonu!
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Okan Buruk’Un Yeni Adresini Açıkladı!
Son Dakika! Pençe Harekatı’Nda Yaralanan 2 Askerimiz Şehit Oldu
Galatasaray Transfer Haberleri: İşte Fatih Terim’İn Transfer Listesi!
Zümrüt Apartmanı Kitabı Yayıncısı Basın Mensuplarına Tepki Gösterdi: Siz Asıl Tacizcilerin Peşinden Koşun
Türkiye’Nin Elektriğini Güneşten Sağlayacak İlk Arıtma Tesisinde Sona Gelindi

Düğün sabahı eşini öldüren kocanın akıl sağlığı yerinde çıktı

DÜĞÜN SABAHI EŞİNİ ÖLDÜREN KOCANIN AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI

Bursa'da resmi nikah kıydığı eşini düğün gününün sabahı bıçaklayarak öldüren zanlının İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan raporlarla akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi.

Tarih : 29 Mayıs 2019, 21:10
Puan Ver : Düğün Sabahı Eşini Öldüren Kocanın Akıl Sağlığı Yerinde Çıktı(9/10)5

Güllü Yurdoğlu'nu (21), düğün sabahı birlikte yaşadıkları evde bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Metehan Yurdoğlu'nun (22), akli dengesi yerinde çıktı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan verilen rapor üzerine Cumhuriyet savcısı, katil zanlısı kocanın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: Düğün  Sabahı  Eşini  Öldüren  Kocanın  Akıl  Sağlığı  Yerinde  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER