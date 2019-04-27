Çoğu zaman gerçeğinden dahi ayırt edilemeyen altın görünümlü takılar hem düğün sahiplerini hem de kuyumcuları sıkıntıya sokuyor.

Bahar mevsiminin başlamasıyla birlikte birçok çift de düğün ve nikah hazırlıklarına başladı. Yeni bir aile kurmak için karar alan bu çiftlerin mutluluğu, düğünlerde görülen 'sahte takı' problemi ile sorunlar yaşatabiliyor. Bijuterilerden ucuz fiyatlara satın alınabilen sahte altınlar, zaman zaman yeni evlenen çiftlerin bu özel günlerini tatsız bir hale dönüştürdüğü gibi, kuyumcuları da zan altında bırakabiliyor....



































