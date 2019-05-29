Galatasaray, Gökay Güney İle 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
İran’Da Korkunç Cinayet! Tahran Eski Belediye Başkanı, Eşini Öldürdüğünü İtiraf Etti
Hakimin, Avukatın Etek Boyuna Karışmasına Adalet Bakanı’Ndan İlk Yorum
Süleyman Soylu Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısını Açıkladı
Ekrem İmamoğlu’Ndan ’Çocuğu Tokatladı’ Diyen Bakan Soylu’Ya: Bir Hekim Tavsiye Ediyorum Kendisine
Kadri Gürsel Teslim Olmak İçin İstanbul Adalet Sarayı’Na Geldi
Dükkan Sahibinden Kiracısına Korkunç Tehdit: Sana Tecavüz Ederim
Fenerbahçe’Den Brahimi’Ye Çılgın Teklif!
Chp’Den İhraç Edilen Öztürk Yılmaz, Yeni Parti Kuruyor
Torununun Nişanlandığı Evde, Kanlar İçinde Bulundu
Abdullah Şevki’Nin Ardından Elif Şafak’In Da Çocuk İstismarını Öven Kitap Yazdığı Ortaya Çıktı
Cem Uzan’Dan Büyük Merak Uyandıran ’12 Haziran’ Paylaşımı
Duruşmada Kadın Avukatla Hakim Arasında ’Etek Boyu’ Tartışması
Londra’Da Bomba Sanılan Cismin Dev Noel Süsü Olduğu Ortaya Çıktı
Tarık Çamdal, Antalyaspor İle Sözleşme Uzattı
İstanbul’Da, 34 Hamile Çocuğu Adli Makamlara Bildirmeyen 18 Doktorun Hapsi İstendi!
Kadın Girişimci Mandanın Etinden Ve Sütünden 8 Çeşit Ürün Üretiyor
Abdullah Avcı’Dan Beşiktaş İçin Sürpriz Hamle
Edirne’De Kan Donduran Olay! Göğsünden 17 Kez Bıçakladı
Chelsea-Arsenal Uefa Avrupa Ligi Finali Şifresiz Kanalda

Dükkan sahibinden kiracısına korkunç tehdit: Sana tecavüz ederim

DÜKKAN SAHİBİNDEN KİRACISINA KORKUNÇ TEHDİT: SANA TECAVÜZ EDERİM

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa ilçesinde 32 yaşındaki dükkan sahibi, kiracısını ölüm ve tecavüz etmekle tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Tarih : 29 Mayıs 2019, 15:40
Puan Ver : Dükkan Sahibinden Kiracısına Korkunç Tehdit: Sana Tecavüz Ederim(6/10)2

Olay 15 Mayıs'ta Bahriyeli Sokak'ta bulunan Big Mama adlı restorantta meydana geldi. Ada'da üniversite öğrencisi de olan Mesut T. , kiracısı olan 26 yaşındaki E....

















Etiketler: Dükkan  Sahibinden  Kiracısına  Korkunç  Tehdit  Sana  Tecavüz  Ederim    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER