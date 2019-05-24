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Dün Cezaevinden Çıktı Bugün 11 İş Yerini Soydu! Kasaptan Girdi, Balıkçıdan Çıktı
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Dün Cezaevinden Çıktı Bugün 11 İş Yerini Soydu! Kasaptan Girdi, Balıkçıdan Çıktı

DÜN CEZAEVİNDEN ÇIKTI BUGÜN 11 İŞ YERİNİ SOYDU! KASAPTAN GİRDİ, BALIKÇIDAN ÇIKTI

Antalya'da uslanmaz hırsız bir gecede 11 iş yerine girdi. Dün cezaevinden çıkan ve aynı gece hırsızlık yapan şahsın görüntüleri, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Tarih : 24 Mayıs 2019, 17:40
Puan Ver : Dün Cezaevinden Çıktı Bugün 11 İş Yerini Soydu! Kasaptan Girdi, Balıkçıdan Çıktı(8/10)4

Hırsızlık suçundan tutuklu bulunan ve dün cezaevinden çıktığı öğrenilen 17 yaşındaki U. K. aynı gecede 11 iş yerini soydu....

















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