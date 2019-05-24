DÜN CEZAEVİNDEN ÇIKTI BUGÜN 11 İŞ YERİNİ SOYDU! KASAPTAN GİRDİ, BALIKÇIDAN ÇIKTI
Antalya'da uslanmaz hırsız bir gecede 11 iş yerine girdi. Dün cezaevinden çıkan ve aynı gece hırsızlık yapan şahsın görüntüleri, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Hırsızlık suçundan tutuklu bulunan ve dün cezaevinden çıktığı öğrenilen 17 yaşındaki U. K. aynı gecede 11 iş yerini soydu....
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