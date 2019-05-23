Diego Maradona'nın geçtiğimiz Aralık ayında ayrıldığı 6 yıllık kız arkadaşı Rocio Oliva, efsane futbolcu için maddi tazminat davası açmıştı. Diego Maradona, menajeri olduğu kulüp Dorados de Sinaloa için Meksika'dan ülkesi Arjantin'e dönerken havaalanında yetkililer tarafından tutuklandı. Maradona'nın tutuklanma sebebi ise eski partnerine olan 5 milyon Euro'luk bir borcu olması ifade edildi....



































