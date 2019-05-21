Saltbae hareketiyle dünyaca üne kavuşan Nusret Gökçe, zengin müşterileri için yaptığı altın hamburger ile sosyal medyada çok konuşuldu. Nusret Gökçe, altın hamburgerin 300 dolar olduğunu açıkladı.

Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen olan işletmeci Nusret, Dubai, Miami ve New York'taki restoranlarında altın kaplama etleri zengin müşterilerine özel servis yapıyor. Nusret bu defa ise altın kaplama hamburger yaptı.

FİYATI 300 DOLAR

Hamburger köftesini ve içindeki peyniri altın tozuna bulayıp pişiren Nusret, ekmeği de altına buladı....



































