9 günlük Ramazan Bayramı dolayısıyla Antalya'nın Kaş ilçesine gelen tatilciler plajları doldururken, Kaputaş karayolunda yoğun araç trafiği nedeniyle izdiham yaşandı.

9 günlük Ramazan Bayramı dolayısıyla Antalya'nın Kaş ilçesine gelen tatilciler plajları doldururken, Kaputaş karayolunda yoğun araç trafiği nedeniyle izdiham yaşandı. İzdiham sebebiyle karayolunda Araç kuyruğu 3 kilometreye ulaşırken, plaj günde 10 bin kişiyi ağırlayarak tarihi bir yoğunluğa imza attı.

Kaynak: haberinburada....