DÜNYACA ÜNLÜ PLAJDA İZDİHAM YAŞANDI, 3 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
9 günlük Ramazan Bayramı dolayısıyla Antalya'nın Kaş ilçesine gelen tatilciler plajları doldururken, Kaputaş karayolunda yoğun araç trafiği nedeniyle izdiham yaşandı.
9 günlük Ramazan Bayramı dolayısıyla Antalya'nın Kaş ilçesine gelen tatilciler plajları doldururken, Kaputaş karayolunda yoğun araç trafiği nedeniyle izdiham yaşandı. İzdiham sebebiyle karayolunda Araç kuyruğu 3 kilometreye ulaşırken, plaj günde 10 bin kişiyi ağırlayarak tarihi bir yoğunluğa imza attı.
Kaynak: haberinburada....
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