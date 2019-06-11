DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI JENNİFER LOPEZ, SAHNEYE ÇIKARDIĞI HAYRANININ KUCAĞINDA DANS ETTİ
It's My Party turnesi kapsamında konser veren Jennifer Lopez, binlerce hayranının içinden seçtiği erkeği sahneye alarak kucağında dakikalarca dans etti.
It's My Party müzik turuna Los Angeles'te başlayan Jennifer Lopez, giydiği açık kıyafetler ile şimdiye kadar ki en müstehcen şovunu sergiledi. Lopez, sahneden binlerce hayranının içinden bir adamı sahneye çıkarıp adamın kucağında dakikalarca dans etti.
DANS ŞOVUYLA HERKESİ ŞAŞIRTTI
Hayranının kucağında kalça dansı yapan Lopez, daha sonra hayranının kucağına oturup bir süre saçları ile hayranının kafasına vurmaya vurmaya başladı....
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