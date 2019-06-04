Dünyanın 1 Numarası Beyonce Mr.Jade Hayranı Çıktı
Acun Ilıcalı, Gelecek Sezon Survivor’A Bir Fenomeni Çağıracağını Duyurdu
Sıvı Detoksu İle Türkiye’Yi Sallayan Dilşat Erdil, Ekranların Yeni Yüzü Oldu
Sosyetik Kasap Nusret Gökçe, 1,8 Milyon Tl’Ye Araba Aldı
Mesut Özil’İn Nişanlısı Amine Gülşe, Bekarlığa Veda Partisinde Gözyaşlarına Boğuldu
Apple, Bugüne Kadarki En Güçlü Mac Pro’Yu Tanıttı! İşte Fiyatı
Hindistan’Da ’İnek Eti Yiyorsunuz’ Diyerek Oruç Açan Müslümanlara Saldırdılar
Cani Adam, Sokak Ortasında Tartıştığı Adamın Boğazını Kesti
Son Dakika! Tunceli’De Pkk’Lı Teröristlerle Çatışma Çıktı: 1 Şehit, 1 Yaralı
Soma’Da Korkutan Deprem!
Teröristlerin 500 Metrelik Mağarası ’Atak’ İle İmha Edildi
Bayram Namazı Saat Kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir İl İl Bayram Namazı Vakitleri
Bayram Tatilinin 3 Günlük Kaza Bilançosu: 27 Ölü, 211 Yaralı
West Ham United, Hasan Ali Kaldırım’I İstiyor
Abd’De Denizde Yüzen Genç Kız, Köpek Balığının Saldırısına Uğradı
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Generaller Hakkında Sarfedilen İfadeler Rahatsız Edici
Galatasaray’Da Banega Gelişmesi!
Binali Yıldırım’Dan Ysk’Nın Seçim Kuruluyla İlgili Kararına İlk Açıklama
Belediye 10 Yıllık Kira İstenince Dükkanı, Şehit Ve Gazi Aileleri Derneğine Çevirdi
Bahçeli’Den Bayram Mesajı: Gönüller Alınmalı, Dargınlıklar Sonlanmalı

Dünyanın 1 numarası Beyonce Mr.Jade hayranı çıktı

DÜNYANIN 1 NUMARASI BEYONCE MR.JADE HAYRANI ÇIKTI

Yurt dışında yaşayan başarılı iş adamı Mr. Jade, yeni şarkısı Mutluyum'u müzik piyasasına sundu. Mr. Jade'ye bir destek de dünyaca ünlü Beyonce'dan geldi. Beyonce, şarkıcıya olan hayranlığını göndermek mesaj ile belli etti.

Tarih : 04 Haziran 2019, 00:40
Puan Ver : Dünyanın 1 Numarası Beyonce Mr.Jade Hayranı Çıktı(5/10)1

Yurt dışındaki başarılı iş adamı kariyeri, 1. 6 Milyon takipçili bir fenomen oluşu ve müzik dünyasına yaptığı bomba gibi girişle adından sıkça söz ettiren Mr. Jade'e Beyonce'den büyük övgü geldi....

















Etiketler: Dünyanın  1  Numarası  Beyonce  Mrjade  Hayranı  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER