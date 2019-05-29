DURUŞMADA KADIN AVUKATLA HAKİM ARASINDA ’ETEK BOYU’ TARTIŞMASI
Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada hakim ile kadın avukat arasında “etek boyu“ tartışması yaşandı. Hakim, etek boyunun avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu söyleyerek, etek boyunun fotoğrafının çekilmesini istedi....
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