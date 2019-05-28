Roma'da forma giyen forvet oyuncusu Dzeko, dün İstanbul'a gelmişti. Adı Fenerbahçe ile anılan yıldız oyuncu kendisine sorulan “Fenerahçe'ye transfer olacak mısın?“ sorusunu yanıtladı.

Fenerbahçe taraftarı, dün öğle saatlerinde Edin Dzeko'nun sarı-lacivertlilerle transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldiği haberiyle heyecanlandı. Büyük yankı uyandıran iddia, sosyal medyada bir numaralı gündem maddesi olurken, işin aslı kısa süre sonra anlaşıldı. Boşnak golcü, eski dostu olan Mirsad Türkcan ile buluşup, birlikte yedikleri yemeğin ardından İstanbul'dan ayrılıp Dalaman'a geçti....



































