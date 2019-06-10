E-5 KARAYOLUNDA KAZA YAPAN SÜRÜCÜLERİN TEKME TOKAT KAVGASI CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ
E-5 karayolu Büyükçekmece'de mevkisinde kaza yapan sürücüler tekme tokat kavga etmeye başladı. Olayı ayırmaya gelen sivil polis memurunun yere düştüğü anlar cep telefonuyla kaydedildi.
İstanbul E-5 karayolu Büyükçekmece mevkisinde seyir halinde olan iki otomobilin çarpışarak kaza yapması sonucu taraflar birbirine girdi. Tekme, yumruk, tokat ve sopaların havada uçuştuğu kavgada şahıslardan biri, ayırmaya gelen sivil polis memuruna taşla saldırarak yere düşürdü. Memurun silahını çekmesiyle ortalığın daha da karıştığı kavgayı çevredeki vatandaşlar bitirdi....
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