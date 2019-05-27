Fb Tv’Den Aziz Yıldırım’A Yanıt
Bakan Akar, Yeni Askerlik Sisteminin Ne Zaman Yasalaşacağını Açıkladı
Kontrolden Çıkan Otomobil, Tır’In Dorsesine Saplandı! Yaralılar Var
Edin Dzeko’Dan, ’Fenerbahçe’Ye Transfer Olacak Mısın’ Sorusuna Tek Kelimelik Cevap
Çin’İn Yeni Treni Saatte 600 Km Hız Yapacak!
Mhp, Saldırıya Uğrayan Gazeteci Önkibar Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
Son Dakika! Bakan Hulusi Akar: S-400 Anlaşması İmzalandı Ve Bitti, Bu Böyle Bilinmeli
Temassız Mobil Ödeme Klasik Cüzdanların Yerini Almaya Başladı
Orman Bölge Müdürlüğü’Nün Çatısına 48 Girişi Olan Güvercin Evi Yerleştirildi
Solucan Gübresi Üreticileri Ayda 10 Bin Tl Gelir Elde Edebiliyor
Chp’Den Ysk’Ya Mühür Başvurusu: Siyah Yerine Kırmızı Mürekkep Olsun
Akşener’İn ’Okçuluk Vakfı’ İddiasına Bilal Erdoğan’Dan Yanıt: Kendimizi Zor Tutuyoruz
Müge Anlı’Nın Programında Aranan Minik Ecrin’İn Cansız Bedenine Ulaşıldı!
Rüyasında Define Gören Vatandaş, Bahçesini Kazdırdı
Suriyeli Sığınmacı, Sokak Ortasında Boğazı Kesilerek Öldürüldü
Salep Soğanı Toplayan 4 Kişiye 240 Bin Lira Ceza Kesildi
Bahçeli: Türkiye’Nin Beka Mücadelesinden Ödün Vermeyeceğiz
Esad Rejimi, Terör Örgütü Ypg/Pkk İle Yeni Petrol Anlaşması Yaptı
Başakşehir’İn Andrea Stramaccioni’Yi Takımın Başına Getireceği İddia Edildi
Acun Ilıcalı’Dan Fenerbahçelileri Heyecanlandıran Çıkış: Alex’Le İlgili Bombamız Var

Edin Dzeko’dan, ’Fenerbahçe’ye Transfer Olacak mısın’ Sorusuna Tek Kelimelik Cevap

EDİN DZEKO’DAN, ’FENERBAHÇE’YE TRANSFER OLACAK MISIN’ SORUSUNA TEK KELİMELİK CEVAP

Türkiye'ye gelen Roma'nın yıldız oyuncusu Edin Dzeko, “Fenerbahçe'ye transfer olacak mısın?“ sorusuna “Hayır“ yanıtını verdi.

Tarih : 27 Mayıs 2019, 22:50
Puan Ver : Edin Dzeko’Dan, ’Fenerbahçe’Ye Transfer Olacak Mısın’ Sorusuna Tek Kelimelik Cevap(10/10)6

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın dünyaca ünlü Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, yaz tatili için Muğla'ya geldi. İstanbul'dan havayoluyla Dalaman Havalimanı'na gelen Dzeko, ardından karayoluyla menajeri Mirsad Türkcan'ın Göcek'te demirli yatına geçti. Transferde adı Fenerbahçe'yle anılan 33 yaşındaki futbolcu havalimanında İngilizce, “Fenerbahçe'ye transfer olacak mısın“ sorusuna, “Hayır“ yanıtını verdi....

















Etiketler: Edin  Dzeko’Dan  ’Fenerbahçe’Ye  Transfer  Olacak  Mısın’  Sorusuna  Tek  Kelimelik  Cevap    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER