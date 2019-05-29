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Edirne’De Kan Donduran Olay! Göğsünden 17 Kez Bıçakladı
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Edirne’de kan donduran olay! Göğsünden 17 kez bıçakladı

EDİRNE’DE KAN DONDURAN OLAY! GÖĞSÜNDEN 17 KEZ BIÇAKLADI

Köpeklerini öldürdüklerini iddia ettikleri İbrahim Kaplan'la sokak ortasında karşılaşan iki kardeş dehşet saçtı. Kardeşlerden S.D. Kaplan'ı göğsünden 17 kez bıçakladı.

Tarih : 29 Mayıs 2019, 13:40
Puan Ver : Edirne’De Kan Donduran Olay! Göğsünden 17 Kez Bıçakladı(8/10)4

Edirne'nin İpsala ilçesinde S. D. 'nin (36), kendilerine ait köpekleri tüfekle vurarak telef ettiğini iddia ettiği İbrahim Kaplan'ı (47) bıçaklayarak öldürdüğü an, cep telefonu kamerasına yansıdı....

















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