Türk ihracatçılarına seyahat özgürlüğü sağlayan yeşil pasaporta sahip olan Ege İhracatçı Birlikleri üyesi ihracatçı sayısı bin 17'ye yükseldi.

Dünya genelinde 128 ülkeye vizesiz seyahat özgürlüğü sunan yeşil pasaport sahibi ihracatçı sayısı hızla artıyor. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) üyesi yeşil pasaport sahibi olan ihracatçı sayısı 2019 yılı Mayıs sonu itibariyle bin 17 kişiye ulaştı.

Kaynak: haberinburada....