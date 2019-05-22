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Ekrem İmamoğlu, Google’dan Reklam İçin İsmini Satın Alan Binali Yıldırım’a Yanıt Verdi

EKREM İMAMOĞLU, GOOGLE’DAN REKLAM İÇİN İSMİNİ SATIN ALAN BİNALİ YILDIRIM’A YANIT VERDİ

Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın ekibinin Ekrem İmamoğlu ismini Google'dan satın almasına ilişkin “İsmimizin peşinden gelsinler“ dedi.

Tarih : 22 Mayıs 2019, 10:20
Puan Ver : Ekrem İmamoğlu, Google’Dan Reklam İçin İsmini Satın Alan Binali Yıldırım’A Yanıt Verdi(7/10)3

Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın ekibinin Ekrem İmamoğlu ismini Google'dan satın almasına ilişkin “Herkese bir faydamız var. İsmimizin peşinden gelsinler“ dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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