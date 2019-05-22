EKREM İMAMOĞLU, GOOGLE’DAN REKLAM İÇİN İSMİNİ SATIN ALAN BİNALİ YILDIRIM’A YANIT VERDİ
Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın ekibinin Ekrem İmamoğlu ismini Google'dan satın almasına ilişkin “İsmimizin peşinden gelsinler“ dedi.
Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın ekibinin Ekrem İmamoğlu ismini Google'dan satın almasına ilişkin “Herkese bir faydamız var. İsmimizin peşinden gelsinler“ dedi.
Kaynak: haberinburada....
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