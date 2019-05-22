EKREM İMAMOĞLU, HABERTÜRK’ÜN ’GELİN KARŞILIKLI TARTIŞIN’ ÇAĞRISINA YANIT VERDİ
CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Habertürk TV'nin “Gelin özgürce karşılıklı tartışın“ çağrısına yanıt vererek “Ben talimatı vatandaştan alırım. Vatandaş 'Tartışın' diyor“ dedi.
Habertürk TV, CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Partili rakibi Binali Yıldırım'a çağrı yaparak “Gelin özgürce karşılıklı tartışın“ ifadelerini kullandı. İmamoğlu, yol haritasını açıkladığı toplantıda çağrıya cevap vererek “Ben talimatı vatandaştan alırım. Vatandaş 'Tartışın' diyor“ dedi....
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