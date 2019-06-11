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Ekrem İmamoğlu, İstanbul vaatlerini açıkladı

EKREM İMAMOĞLU, İSTANBUL VAATLERİNİ AÇIKLADI

CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da Hayatı Kolaylaştıracak Çözümler Toplantısı'nda vaatlerini açıkladı.

Tarih : 11 Haziran 2019, 12:30
Puan Ver : Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vaatlerini Açıkladı(7/10)3

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “İBB'yi borç sarmalı içine sokanlardan artık hiç kimseye fayda yok. İstanbul'a ihanet edenlere, ki bu cümleyi kendileri kullanmıştır, artık bu kent emanet edilemez“ dedi. İmamoğlu, ulaşım, kreş, gıda ve israf gibi birçok konuda vaatlerini tek tek açıkladı....

















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