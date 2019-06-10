EKREM İMAMOĞLU: MÜLTECİ DOSTLARIMIZ, MÜLTECİ OLDUKLARINI BİLECEK
İstanbul Esenyurt'ta konuşan İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Elbette ki bu şehirde olan mültecilerin çocuklarına, kadınlarına elbet destek olacağız. Ancak günün sonunda zamanı geldiğinde memleketlerine gitmeleri gerektiğini onlara anlatacağız“ dedi.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul'un Esenyurt ilçesinde halkla buluşma gerçekleştirdi. Burada bir konuşma yapan İmamoğlu, “Mülteci sorununu ne yazık ki hep arka cebine attılar. İlgilenmediler....
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