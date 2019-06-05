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Ekrem İmamoğlu: O Bir Avuç İnsanı Bin 800 Günde Deli Edeceğim
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Ekrem İmamoğlu: O bir avuç insanı bin 800 günde deli edeceğim

EKREM İMAMOĞLU: O BİR AVUÇ İNSANI BİN 800 GÜNDE DELİ EDECEĞİM

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da yaptığı konuşmada “18 günde çıldırdılar. Ben var ya o bir avuç insanı 1800 günde deli edeceğim“ dedi.

Tarih : 05 Haziran 2019, 15:30
Puan Ver : Ekrem İmamoğlu: O Bir Avuç İnsanı Bin 800 Günde Deli Edeceğim(9/10)5

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, görevde olduğu 18 günde halkın takdirini kazandığını belirterek, “18 günde yaptığımız hizmetlerle bile insanımızın gönlünde taht kurduk. Hatta 18 günde ben diyorum ki çıldırdılar. Ben var ya o bir avuç insanı 1800 günde deli edeceğim“ diye konuştu....

















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