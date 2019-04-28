1 Mayıs Komitesi'ni makam odasında kabul eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü 30 Nisan'da avluda kutlayacaklarını, tüm sendikaları da davet edeceklerini söyledi.

Kaynak: haberinburada. ....