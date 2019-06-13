EKREM İMAMOĞLU’NDAN ’CHP GENEL BAŞKAN ADAYI OLACAK MISINIZ?’ SORUSUNA YANIT
Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Taksim'deki bir otelde düzenlenen programa katıldı. Burada seçimleri kazanması halinde İstanbul'da gerçekleştirmek istediği projeleri anlatan İmamoğlu, sunumu sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kaynak: haberinburada....
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