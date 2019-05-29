EKREM İMAMOĞLU’NDAN ’ÇOCUĞU TOKATLADI’ DİYEN BAKAN SOYLU’YA: BİR HEKİM TAVSİYE EDİYORUM KENDİSİNE
CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, “Çok sinirli, bir çocuğu tokatladı“ diyen Bakan Süleyman Soylu'ya “Bir hekim tavsiye ediyorum kendisine“ şeklinde yanıt verdi.
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, dün bir esnafla yaşadığı tartışmanın “Tokat attı“ diye servis edilmesine tepki gösterdi. İmamoğlu, kendisi için “Ekrem Bey son zamanlarda çok sinirli, bir çocuğu tokatladı“ diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da doktor tavsiyesinde bulundu.
Kaynak: haberinburada....
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