CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, dün bir esnafla yaşadığı tartışmanın “Tokat attı“ diye servis edilmesine tepki gösterdi. İmamoğlu, kendisi için “Ekrem Bey son zamanlarda çok sinirli, bir çocuğu tokatladı“ diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da doktor tavsiyesinde bulundu.

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