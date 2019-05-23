CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nu Tarafsız Bölge programına konuk alan Ahmet Hakan, yayınla ilgili açıklama yaptı. Hakan, “Dinle beni ey iki taraf. Ne yalakalık etmeye odaklı ne de madara etmeye odaklı bir gazeteciyim ben“ dedi.