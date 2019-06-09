EKREM İMAMOĞLU’NUN 2 GÜNDÜR NEREDE OLDUĞU MERAK KONUSU OLDU
AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım, rakibi Ekrem İmamoğlu'nun Fethiye'nin Göcek mahallesinde olduğunu söyledi.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 gündür sahada yok. İmamoğlu'nun Muğla Dalaman'a indiği iddia edilse de AK Partili rakibi Binali Yıldırım, İmamoğlu'nun Fethiye'nin Göcek mahallesinde olduğunu söyledi.
Kaynak: haberinburada....
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