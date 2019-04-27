EKREM İMAMOĞLU’NUN ATATÜRK İDDİALARINA SİVAS VALİSİ SALİH AYHAN’DAN YANIT GELDİ
Sivas Valisi Ayhan, Ekrem İmamoğlu'nun, Atatürk'ün Milli Mücadele döneminde Sivas'ta 108 gün kalmasıyla ilgili herhangi eser hazırlanmadığı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Kaynak: haberinburada. ....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Samsun’Da Kadınlara Cinsel Organını Gösteren Sapık Yakalandı
- 40 Yıllık Emek, 11 Saatte Kül Oldu! Zarar Çok Büyük
- Sunucu Buket Aydın’In Kovulma İddialarına Nihat Doğan’Dan İlginç Paylaşım
- Brezilya’Da Podyuma Çıkan Manken Tales Soares Hayatını Kaybetti
- 57 Gün Önce Kaybolan 2 Çocuk Babasının Cansız Bedeni Dere Yatağında Bulundu
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Endonezya’Da Seçimlerde Görev Yapan 139 Sandık Görevlisi, Aşırı Yorgunluktan Hayatını Kaybetti
- Öfkeli Kadın, Eve Eli Boş Gelen Kocasını Bıçaklayarak Öldürdü
- Tarihin En Büyük İkinci Elması Bu Kez Rekor Fiyata Satılamayacak
- Dünyanın Konuştuğu Fotoğrafın Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!
- Dede, İçine Şeytan Kaçtığını Söylediği 2 Yaşındaki Torununu Yanan Sobaya Attı
Bu Haberle İlgili Yorumlar