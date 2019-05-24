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Ekrem İmamoğlu’nun ’’CNN Türk Beni Çeken Kameramanları İşten Çıkardı’’ İddiasına Yalanlama Geldi

EKREM İMAMOĞLU’NUN ’’CNN TÜRK BENİ ÇEKEN KAMERAMANLARI İŞTEN ÇIKARDI’’ İDDİASINA YALANLAMA GELDİ

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, dün katıldığı bir programda ''CNN Türk'te katıldığım programı çeken 4 kameramanın işine son verildiğini duydum'' iddiasında bulundu. CNN Türk bu iddiayı, ''Kameramanlarımız görevinin başındadır'' açıklamasıyla yalanl

Tarih : 24 Mayıs 2019, 12:30
Puan Ver : Ekrem İmamoğlu’Nun ’’Cnn Türk Beni Çeken Kameramanları İşten Çıkardı’’ İddiasına Yalanlama Geldi(6/10)2

Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın Halk Arenası programına konuk olan Ekrem İmamoğlu, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu programda görev yapan dört kameramanın işten çıkarıldığı bilgisinin kendisine ulaştığını söyledi. Söz konusu iddiaları CNN Türk'ten yalanlama gecikmedi. Açıklamada “Kurumumuz bünyesinde görev yapan kameramanlar görevlerinin başındadır“ dendi....

















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