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EKREM İMAMOĞLU’NUN ’TAYYİP ERDOĞAN’ ESPRİSİ GÜLDÜRDÜ


Ekrem İmamoğlu’nun ’Tayyip Erdoğan’ esprisi güldürdü
Tarih : 30 Mayıs 2019, 08:40
Puan Ver : Ekrem İmamoğlu’Nun ’Tayyip Erdoğan’ Esprisi Güldürdü(5/10)1

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, iftarını Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde, Şerife-Ertuğrul Köse çiftinin evinde açtı. Ekrem İmamoğlu'nun “Tayyip Erdoğan“ esprisi aileyi güldürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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