Ordu Valiliği, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun VIP salonuna alınmadığı için Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiğini iddia etmişti. İmamoğlu'nun Yavuz'a “İt“ diyerek hakaret ettiği iddia edilen görüntüler ortaya çıktı.

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