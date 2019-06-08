EKREM İMAMOĞLU’NUN VALİ YAVUZ’A HAKARET ETTİĞİ İDDİA EDİLEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Ordu Valiliği, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun VIP salonuna alınmadığı için Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiğini iddia etmişti. İmamoğlu'nun Yavuz'a “İt“ diyerek hakaret ettiği iddia edilen görüntüler ortaya çıktı.
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Lunaparkta Dehşet Anları! Tırtıl Vagonu Koptu: 4 Yaralı
- Beşiktaş’Ta Makas Atmaya Çalışan Sürücü Dehşeti: 2 Ölü 8 Yaralı
- Alaçatı’Da Denize Girmek İsteyen Tesettürlü Kadının Plajdan Kovulduğu İddia Edildi
- Son Dakika! Rus Şirketi Rostec’Ten S-400 Açıklaması!
- İki Grup Arasındaki Kavgayı Ayırmaya Çalışırken Vurulan Polis Memuru Şehit Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- İstihdam Seferberliği Rakamlara Yansıdı: 5 Ayda 600 Bin Kişiye İş
- Türkiye’Nin Konuştuğu Mesut Özil İle Amine Gülşe’Nin Düğününden İlk Kareler!
- Acun Ilıcalı, Mesut Özil İle Amine Gülşe’Nin İlk Dansını Sosyal Medya Hesabından Yayınladı!
- Beşiktaş’Ta Abdullah Avcı İçin İmza Töreni Düzenlenecek
- Salih Uçan, Empoli’Ye Veda Etti
DÜNYA HABERLERİ
- May’İn İstifasının Ardından Yeni Başbakan Ve Yeni Lider Nasıl Belirlenecek? İşte Yanıtı
- Avustralya’Da Hoparlörlere Gizlenmiş 840 Milyon Dolarlık Uyuşturucu Ele Geçirildi
- Uber Sürücüsünden 25 Yaşındaki Kıza Cinsel Saldırı
- Google’In Yeni Bilgisayar Oyunu Platformu Stadia Kasım Ayında Hizmete Girecek
- Times: Almanya Dahil 25 Ab Üyesi Brexit’İ Bir Kez Daha Ertelenmesinden Yana
Bu Haberle İlgili Yorumlar