CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Gazeteci Ahmet Hakan'ın soruları yanıtlayan İmamoğlu'na karşı sergilenen tavır sosyal medyada gündem oldu. Ayrıca programın erken bitirildiği iddiası da Twitter'da çok konuşuldu....



































