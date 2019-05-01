EL FRENİ ÇEKİLMEYEN ARACI DURDURMAK İÇİN ÖNÜNE ATLADI! O ANLAR KAMERADA
Trabzon'da, marketten alışveriş yapmak için aracından inen şoför el frenini çekmeyi unuttu. Aracın önüne geçen vatandaş, faciayı engellemek için canını ortaya koydu. O anlar kameraya yansıdı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde marketten alışveriş yapmak için aracından inen şoför el frenini çekmeyi unutunca Yavuz Bayraktar isimli şahıs arabayı durdurmak için önüne geçti. Bayraktar'ın mücadelesi anbean kaydedildi.
Kaynak: haberinburada....
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