Türkiye'de elektrik abonesi sayısı Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 2,7 artarak 44 milyon 15 bin 531'e yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) verilerine göre geçen yılın Mart ayında 42 milyon 861 bin olan abone sayısı bu yıl 1 milyon 151 bin 531 artışla 44 milyon 15 bin 531 kişiye yükseldi.

Kaynak: haberinburada. ....