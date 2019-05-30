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Elif Elmas’In Menajeri İtalyan Basınına Konuştu: Transfer Kısa Süre İçinde Açıklanacak
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Elif Elmas’ın menajeri İtalyan basınına konuştu: Transfer kısa süre içinde açıklanacak

ELİF ELMAS’IN MENAJERİ İTALYAN BASININA KONUŞTU: TRANSFER KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

Fenerbahçe'de forma giyen Eljif Elmas'ın temsilcilerinden George Gardi, “Sizi temin ederim ki bizimle resmi temasa geçen kulüpler arasında en az 4 büyük İtalyan ekibi var. Kendisiyle ilgili nihai karar, iki tarafın anlaşmaya varmasıyla kısa süre içinde aç

Tarih : 30 Mayıs 2019, 18:50
Puan Ver : Elif Elmas’In Menajeri İtalyan Basınına Konuştu: Transfer Kısa Süre İçinde Açıklanacak(5/10)1

Fenerbahçe'de forma giyen Eljif Elmas'ın temsilcilerinden George Gardi, İtalyan basınına verdiği röportajda sarı-lacivertli futbolcunun geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı. Ünlü menajer, Çizme'de yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesiyle gerçekleştirdiği söyleşide Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür hakkında da yorumlarda bulundu. İşte Gardi'nin sözleri:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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