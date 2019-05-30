Fenerbahçe'de forma giyen Eljif Elmas'ın temsilcilerinden George Gardi, “Sizi temin ederim ki bizimle resmi temasa geçen kulüpler arasında en az 4 büyük İtalyan ekibi var. Kendisiyle ilgili nihai karar, iki tarafın anlaşmaya varmasıyla kısa süre içinde aç