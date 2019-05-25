Makedonya basınına konuşan Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın babası Xhevat Elmas, “İtalya, İngiltere, İspanya ve Almanya'dan bazı kulüplerin Eljif'e ilgisi olduğunu söyleyebilirim.“ dedi.

Manchester City, Inter, Tottenham Hotspur ve Borussia Dortmund gibi pek çok dünya devini peşinden koşturan Fenerbahçeli Eljif Elmas, yaz transfer döneminde adından en çok söz ettirecek futbolcuların başında yer alıyor. Sarı Lacivertliler'in 19 yaşındaki yıldız futbolcusunun geleceği hakkında bir açıklama da babası Xhevat Elmas'tan geldi.

Kaynak: haberinburada....