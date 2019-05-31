EMEKLİ ÖĞRETMENİN TAŞ KOLEKSİYONU GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR!
Bursa Yenişehir'de yaşayan emekli öğretmen İbrahim Gönteki (64) yıllardır doğadan topladığı taşları biriktirerek koleksiyon yapıyor. Evinde10 binin üzerinde taşı bulunan Gönteki, milyonlarca yıl öncesine ait taşlara ise gözü gibi bakıyor.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşamını sürdüren emekli öğretmen İbrahim Gönteki'nin (64) taş koleksiyonu görenleri şaşırtıyor.
Kaynak: haberinburada. ....
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