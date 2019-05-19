Emekli olduktan sonra reçel işine giren Güner çifti, Antep fıstığından reçel yapıp kilosunu 40 liraya satıyor. 25 çeşit reçel yaptıklarını söyleyen Gaziantepli çift, hem ev ekonomisine katkıda bulunuyor hem de hemşehrilerine farklı bir tat sunuyor.