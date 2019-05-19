Yargıtay, Emrah Serbes Hakkındaki Kritik Kararı 23 Mayıs’Ta Verecek
İmamoğlu, Yıldırım’In ’Ak Partiliye Benzeyen Seçmenlere Pusula Verilmedi’ İddiasına Yanıt Verdi
Hazine Ve Maliye Bakanlığından Abdurrahim Albayrak’In Sözlerine Yalanlama!
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner İle Taraftarlar Arasında Gerginlik Yaşandı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih Terim’İn Heykelini Dikeceğiz
İşte Anket Şirketlerinin 23 Haziran İstanbul Seçimi Tahminleri
55 Yaşındaki Hülya Avşar, Güzelliğiyle Genç Kızları Kıskandırdı!
Meltem Cumbul’Dan Başakşehir Üzerinden İstanbul Seçimlerine Gönderme!
Abdurrahim Albayrak: Hakkımı Helal Etmeyeceğim
Hande Erçel, Fotoğrafıyla Büyüledi: Manzarada Sizin Kadar Olağanüstü
Dünyaca Ünlü Kasap Nusret Gökçe, Altından Hamburger Yaptı!
17 Yaşındaki Genç, Otoparkta Kendisinden Para İsteyen 2 Kişiye Döner Bıçağıyla Saldırdı! O Anlar Kamerada
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ergin Ataman’A Sert Çıktı!
Son Dakika! Bakan Soylu Açıkladı! Ünlü İş Adamını Soyanlar Bulgaristan Sınırında Yakalandı
Ankaragücü, Sivasspor’U 3-1 Yendi
Rizesporlu Samudio, Emre Akbaba’Yı Ziyaret Etti
Fenerbahçe’De Soldado Penaltıyı Kullanmayınca Moses’In Attığı Gole Sevinmedi!
Bahçeli, Klasik Aracıyla Ankara Sokaklarında ’Bu Bana Yeter’ Şarkısını Dinledi
Ramazan Ayında İftarda En Çok Yenen Yemek Kilis Tava Oldu
Serhat Akın: Audi Cup’Ta Fenerbahçe’Yi Ayran Yaparlar

Emekli Olan Çift Fıstıktan Reçel Yapıp Kilosunu 40 Liraya Satıyor

EMEKLİ OLAN ÇİFT FISTIKTAN REÇEL YAPIP KİLOSUNU 40 LİRAYA SATIYOR

Emekli olduktan sonra reçel işine giren Güner çifti, Antep fıstığından reçel yapıp kilosunu 40 liraya satıyor. 25 çeşit reçel yaptıklarını söyleyen Gaziantepli çift, hem ev ekonomisine katkıda bulunuyor hem de hemşehrilerine farklı bir tat sunuyor.

Tarih : 19 Mayıs 2019, 14:40
Puan Ver : Emekli Olan Çift Fıstıktan Reçel Yapıp Kilosunu 40 Liraya Satıyor(8/10)4

Gaziantep'te yaşayan Gürsel-Hüseyin Güner çifti Antep fıstığından reçel yaptı. Çift, kilosu 40 liradan satışı sundukları reçelin siparişlerine yetişmekte zorlanıyor. Fıstık reçelinin fiyatı hakkında da bilgi veren Hüseyin Güner, “Kavanozlarda satılan 250 gramlık, 500 gramlık, 1 kilogramlık boyutlarımız var....

















Etiketler: Emekli  Olan  Çift  Fıstıktan  Reçel  Yapıp  Kilosunu  40  Liraya  Satıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER