EMEKLİ OLAN ÇİFT FISTIKTAN REÇEL YAPIP KİLOSUNU 40 LİRAYA SATIYOR
Emekli olduktan sonra reçel işine giren Güner çifti, Antep fıstığından reçel yapıp kilosunu 40 liraya satıyor. 25 çeşit reçel yaptıklarını söyleyen Gaziantepli çift, hem ev ekonomisine katkıda bulunuyor hem de hemşehrilerine farklı bir tat sunuyor.
Gaziantep'te yaşayan Gürsel-Hüseyin Güner çifti Antep fıstığından reçel yaptı. Çift, kilosu 40 liradan satışı sundukları reçelin siparişlerine yetişmekte zorlanıyor. Fıstık reçelinin fiyatı hakkında da bilgi veren Hüseyin Güner, “Kavanozlarda satılan 250 gramlık, 500 gramlık, 1 kilogramlık boyutlarımız var....
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